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Одна з найбільших: стала відома зарплата Трубіна у Бенфіці

Микола Дендак — 7 липня 2025, 22:56
Одна з найбільших: стала відома зарплата Трубіна у Бенфіці
Анатолій Трубін
Getty Images

Воротар збірної України Анатолій Трубін має одну з найбільших зарплат у португальській Бенфіці. За цим показником він опинився у трійці лідерів.

Про це повідомляє Capology.

За інформацією джерела, українець отримує 3,85 мільйона євро на рік. Стільки ж заробляють Артур Кабрал та Анхель ді Марія (щоправда аргентинець напередодні перейшов у інший клуб).

Більше в клубі минулого сезону отримував лише півзахисник ПСЖ Ренату Санчеш, який виступав у Бенфіці на правах оренди.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Трубін зіграв 48 матчів за португальський клуб, у яких пропустив 47 голів та 17 разів зберіг ворота "сухими". Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до Трубіна з боку Манчестер Юнайтед.

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Анатолій Трубін

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