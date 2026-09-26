Голден Стейт продовжив контракт із Стефеном Каррі

Стефен Каррі продовжить виступати за Голден Стейт Ворріорз, домовившись про новий контракт.

A true legend of the Bay, here to stay.



The Golden State Warriors have signed four-time NBA champion and two-time NBA Most Valuable Player Stephen Curry to a contract extension. pic.twitter.com/hhjygBvN0Q — Golden State Warriors (@warriors) September 26, 2026

Відомий інсайдер Шемс Чаранія інформував, що сторони уклали 2-річну угоду з опцією гравця перед сезоном-2028/29, яка принесе Стефену 116 мільйонів доларів.

Зазначалося, що 38-річний баскетболіст отримав кілька варіантів від клубу: максимальний контракт, угоду зі зниженою зарплатою заради більшої гнучкості при формуванні складу або можливість відкласти рішення до початку сезону/наступного міжсезоння. Стефен обрав другий варіант, відмовившись від 20 мільйонів доларів.

Каррі виступає за "воїнів" із 2009 року та чотири рази ставав переможцем НБА (2015, 2016, 2018 та 2022). Стефен може закінчити кар'єру у клубі, який обрав його на драфті 2009 року під 7-м номером. Після цього він жодного разу не змінював команду.

Раніше повідомлялося, що Юта Джаз домовилася про новий довгостроковий контракт із одним із лідерів команди Кейонте Джорджем.