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Атлетико зробив черговий подарунок Барселоні та Реалу, Сосьєдад обіграв Вальядолід у 29 турі Ла Ліги

Олексій Погорелов — 29 березня 2025, 19:26
Атлетико зробив черговий подарунок Барселоні та Реалу, Сосьєдад обіграв Вальядолід у 29 турі Ла Ліги

У суботу, 29 березня, стартував 29-й тур іспанської Ла Ліги, в межах якого пройшли два матчі.

Першими на футбольне поле вийшл гравці Реал Сосьєдада та Вальядоліда. У рівному поєдинку баски здобули перемогу з рахунком 2:1.

Пізніше один з претендентів на чемпіонський титул, а саме Атлетико, приїхав у гості до Еспаньйола. Команда Дієго Сімеоне знову не змогла перемогти, зігравши цього разу внічию 1:1. "Матрацники" не можуть перемогти в чемпіонаті протягом останніх трьох матчів.

Але є невеликий позитив для фанатів мадридського колектива: Антуан Грізманн побив рекорд Ліонеля Мессі та став легіонером з найбільшою кількістю ігор в межах вищого іспанського дивізіону.

Цей ігровий день ще запропонує протистояння Алавеса та Райо Вальєкано, а також поєдинок мадридського Реала з Леганесом.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліги
29 тур, 29 березня

Реал Сосьєдад – Вальфдолід 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Оярсабаль, 2:0 – 68 Гомес, 2:1 – 90+3 Латаса.

Еспаньйол – Атлетико 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Аспілікуета, 1:1 – 71 Пуадо (пенальті).

  • 19:30 Алавес – Райо Вальєкано
  • 22:00 Реал Мадрид – Леганес

Нагадаємо, що в четвер, 27 березня, Барселона розгромила Осасуну в перенесеному матчі 27 туру Ла Ліги.

І за його підсумками памплонці думали оскаржити результат, що вони зрештою і зробили.

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