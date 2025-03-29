Атлетико зробив черговий подарунок Барселоні та Реалу, Сосьєдад обіграв Вальядолід у 29 турі Ла Ліги
У суботу, 29 березня, стартував 29-й тур іспанської Ла Ліги, в межах якого пройшли два матчі.
Першими на футбольне поле вийшл гравці Реал Сосьєдада та Вальядоліда. У рівному поєдинку баски здобули перемогу з рахунком 2:1.
Пізніше один з претендентів на чемпіонський титул, а саме Атлетико, приїхав у гості до Еспаньйола. Команда Дієго Сімеоне знову не змогла перемогти, зігравши цього разу внічию 1:1. "Матрацники" не можуть перемогти в чемпіонаті протягом останніх трьох матчів.
Але є невеликий позитив для фанатів мадридського колектива: Антуан Грізманн побив рекорд Ліонеля Мессі та став легіонером з найбільшою кількістю ігор в межах вищого іспанського дивізіону.
Цей ігровий день ще запропонує протистояння Алавеса та Райо Вальєкано, а також поєдинок мадридського Реала з Леганесом.
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліги
29 тур, 29 березня
Реал Сосьєдад – Вальфдолід 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 23 Оярсабаль, 2:0 – 68 Гомес, 2:1 – 90+3 Латаса.
Еспаньйол – Атлетико 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Аспілікуета, 1:1 – 71 Пуадо (пенальті).
- 19:30 Алавес – Райо Вальєкано
- 22:00 Реал Мадрид – Леганес
Нагадаємо, що в четвер, 27 березня, Барселона розгромила Осасуну в перенесеному матчі 27 туру Ла Ліги.
І за його підсумками памплонці думали оскаржити результат, що вони зрештою і зробили.