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Лунін вийде у старті Реала на матч проти Леганеса

Олексій Мурзак — 29 березня 2025, 20:37
Лунін вийде у старті Реала на матч проти Леганеса
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у старті на матч проти Леганеса в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що бельгійський воротар Тібо Куртуа не потрапив до заявки "вершкових" на поєдинок через мікротравму.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше стало відомо, що воротарем цікавиться Мілан та Галатасарай.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Реал Мадрид

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