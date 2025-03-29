Лунін вийде у старті Реала на матч проти Леганеса

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у старті на матч проти Леганеса в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що бельгійський воротар Тібо Куртуа не потрапив до заявки "вершкових" на поєдинок через мікротравму.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше стало відомо, що воротарем цікавиться Мілан та Галатасарай.