Алавес – Барселона. Де та коли дивитися матч 36 туру Ла Ліги

У середу, 13 травня, на "Естадіо Мендісорроса" у Вікторії-Гайстейс відбудеться матч 36-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Алавес прийматиме каталонську Барселону.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок зустрічі о 22:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,12. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,52, на нічию – 4,07.

Востаннє команди грали між собою 29 листопада 2025 року. Той матч завершився вольовою перемогою каталонців з рахунком 3:1.

Наразі Алавес посідає 19-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та веде боротьбу за виживання, а Барселона вже не має турнірної мотивації, здобувши завчасно чемпіонство. Вони мають у своєму активі 37 і 91 залікові бали відповідно.

