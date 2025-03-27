Барселона розгромила Осасуну та очолила Ла Лігу
Барселона вдома обіграла Осасуну в перенесеному матчі 27 туру іспанської Ла Ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Каталонці вирішили долю гри ще у першому таймі, коли голами відзначились Ферран Торрес та Дані Ольмо з пенальті. Цікаво, що Ольмо спочатку не зміг реалізувати одинадцятиметровий, однак після перегляду ВАР призначив перебивання, де вже нападник був влучним.
У другій половині гри перевагу "синьо-гранатових" закріпив Роберт Левандовський. Для поляка цей гол став 22-м у чемпіонаті Іспанії.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
27 тур, 27 березня
Барселона – Осасуна 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 11 Торрес, 2:0 – 21 Ольмо (пен), 3:0 – 77 Левандовський
Перемога дозволила Барселону очолити турнірну таблицію чемпіонату, каталонці тепер на 3 очки випереджать мадридський Реал та на 9 балів Атлетико.
Раніше стало відомо, що Барселона має намір продати вінгера, якому пророкували велике майбутнє.