Реал – Алавес: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому мадридський Реал вдома прийматиме Алавес.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "вершкові", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,26. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 11,00, на нічию – 6,33.

Поєдинок відбудеться 21 квітня на "Сантяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Востаннє ці клуби визначали сильнішого 14 грудня 2025 року. Їхня попередня очна зустріч завершилася перемогою мадридців з рахунком 2:1.

Зазначимо, що наразі господарі посідають другу сходинку в турнірній таблиці, а гості – 17-ту.

