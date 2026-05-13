Алавес – Барселона: чи прогнозують букмекери сенсацію

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Алавес вдома прийматиме Барселону.

На думку ліцензованого букмекера betking, шанси команд на успіх не сильно відрізняються, проте фаворитом матчу все ж таки є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,08. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,40, на нічию – 3,80.

В цій грі не очікується багато голів. На тотал більше 3,5 приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25, на ТМ 3,5 – 1,68.

Поєдинок відбудеться 13 травня на "Естадіо Мендісорроса". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 29 листопада 2025 року. Той матч завершився вольовою перемогою каталонців з рахунком 3:1.

Зазначимо, що наразі Алавес посідає 19-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та веде боротьбу за виживання, а Барселона вже не має турнірної мотивації, здобувши завчасно чемпіонство. Вони мають у своєму активі 37 і 91 залікові бали відповідно.

