Осасуна хоче оскаржити результат матчу з Барселоною через правило ФІФА
Осасуна розглядає можливість подати апеляцію на результат матчу проти Барселони за нібито порушення правил ФІФА щодо повернення гравця після міжнародної перерви.
Про це повідомляє іспанське видання Sport.
Згідно з джерелом, памплонці можуть оскаржити розгромну поразку від каталонців (0:3) в 27 турі Ла Ліги через участь у грі Іньїго Мартінеса.
Справа у тому, що 33-річний центрбек був викликаний до лав збірної Іспанії на чвертьфінальні матчі Ліги націй. Проте через проблеми з коліном його прибрали із заявки "фурії рохи". Незважаючи на пошкодження, Мартінес зміг вийти у старті на поєдинок з Осасуною.
Це і має бути предметом, навколо якого команда Вісенте Морено може побудувати свою апеляцію. Клуб вважає, що "синьо-гранатові" порушили правило ФІФА щодо гравців, які були викликані до національної збірної. На думку Осасуни, Мартінес не мав права брати участь у їхньому матчі.
За правилами ФІФА, гравець, який (як у випадку з Мартінесом) залишив розташування своєї збірної, не може грати за клуб щонайменше п'ять днів після закінчення міжнародної перерви, якщо тільки їхня участь не була офіційно дозволена федерацією.
Згідно з правилами, якщо участь Мартінеса буде визнана неправомірною, Барселоні можуть зарахувати технічну поразку. Однак, за іншими повідомленнями з Іспанії, каталонці не переймаються цією ситуацією.
Нагадаємо, що жіноча команда Барселони стала одним з півфіналістів Ліги чемпіонів-2024/25.