Реал – Алавес. Де та коли дивитися матч 33 туру Ла Ліги

У вівторок, 21 квітня, мадридський Реал прийме Алавес у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги поточного сезону-2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 22:30 (за київським часом) на "Сантьяго Бернабеу". Матч можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-2.

На думку ліцензованого букмекера betking, однозначним фаворитом протистояння є Реал. Його перемогу оцінюють в 1,26, тоді як на звитягу гостей дають коефіцієнт 11. Нічия – 6,33. Тут без несподіванок.

У минулому турі Ла Ліги обидва майбутні суперники розписали мирові: Реал із Жироною (1:1) та Алавес із Реал Сосьєдад (3:3).

У турнірній таблиці команди вирішують кардинально різні завдання. Підопічні Альваро Арбелоа намагаються наздогнати лідера сезону Барселону, яка відірвалася вже на 9 балів – 79 проти 70 очок у мадридців.

Натомість Алавес із 33 пунктами йде поблизу зони вильоту – 17-те місце. Відрив від 18-го Ельче складає лише один бал.

