Алавес врятував нічию у матчі 1 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано
У четвер, 20 серпня, відбувся ще один матч 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27, у якому Райо Вальєкано вдома зіграв унічию з Алавесом.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Господарі поля відкрили рахунок на початку другого тайму, однак не змогли втримати перевагу та пропустили за 6 хвилин до завершення основного часу.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
1 тур, 20 серпня
Райо Вальєкано – Алавес 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Камельйо, 1:1 – 84 Діас
Нагадаємо, 19 серпня Атлетико обіграв Малагу.
Як відомо, матч між Сельтою Віго та Осасуною, який мав розпочати Ла Лігу сезону-2026/27, був перенесений через спалах грибка на стадіоні господарів "Балаїдос".