Алавес врятував нічию у матчі 1 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано

У четвер, 20 серпня, відбувся ще один матч 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27, у якому Райо Вальєкано вдома зіграв унічию з Алавесом.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі поля відкрили рахунок на початку другого тайму, однак не змогли втримати перевагу та пропустили за 6 хвилин до завершення основного часу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

1 тур, 20 серпня

Райо Вальєкано – Алавес 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Камельйо, 1:1 – 84 Діас

Нагадаємо, 19 серпня Атлетико обіграв Малагу.

Як відомо, матч між Сельтою Віго та Осасуною, який мав розпочати Ла Лігу сезону-2026/27, був перенесений через спалах грибка на стадіоні господарів "Балаїдос".