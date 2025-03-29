Дірява оборона, але винен Лунін: фанати Реала не по ділу розкритикували українця за матч з Леганесом

Фанати мадридського Реала знов виявили свою безжальність по відношенню до голкіпера Андрія Луніна.

Вболівальники "вершкових" вирішили звинуватити у соцмережах у двох пропущених мʼячах в матчі з Леганесом (1:2 після першого тайму).

Прихильники мадридців знову хочуть бачити у рамці Тібо Куртуа, вішають усю пропущені голи на Андрія і просто хейтять футболіста без жодних на те причин.

Lunin turned veux être titulaire ou pas ??? — inh… (@inaah__) March 29, 2025

Давайте разом розбиратися. Реал пропустив двічі за 45 хвилин і в обох випадках винна оборона, а саме Лукас Васкес, який "пішов по гриби".

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В обох ситуаціях видно, що правий фланг оборони порожній. Спершу простріл у порожні ворота замкнув гравець, який залишився без опіки, а пізніше того ж таки Васкеса без проблем обіграли і віддали точну передачу у центр, яку замкнув нападник Леганеса.

Нагадаємо, після першого матчу між збірними України та Бельгії (3:1) фанати Реала активно наголошували на тому, що першим номером "вершкових" має бути саме Лунін.