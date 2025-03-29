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521 і далі: Грізманн побив легіонерський рекорд Мессі в Ла Лізі

Олексій Погорелов — 29 березня 2025, 18:55
Ліонель Мессі та Антуан Грізманн
Ліонель Мессі та Антуан Грізманн
Bleacher Report

Форвард Атлетико Антуан Грізманн став рекордсменом Ла Ліги серед легіонерів за кількістю проведених матчів.

Матч 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола став для 34-річного француза 521-м в кар'єрі, що зробило його новим рекордсменом.

Грізманн перевершим досягнення Ліонеля Мессі, на рахунку якого 520 ігор у вищому іспанському дивізіоні.

Варто зазначити, що до цієї позначки Антуан дійшов у складі трьох клубів. Свою кар'єру він починав у Реал Сосьєдаді, потім перейшов у Атлетико, після чого приєднався до Барселони, а в 2021 році повернувся до стану "матрацників".

У 521 матчі в Ла Лізі Антуан Грізманн записав на свій рахунок 198 голів та 95 результативних передач.

Топ-5 легіонерів Ла Ліги за проведеними матчами

  1. Антуан Грізманн (Реал Сосьєдад, Атлетико, Барселона) – 521 матч;
  2. Ліонель Мессі (Барселона) – 520;
  3. Карім Бензема (Реал) – 439;
  4. Іван Ракітич (Севілья, Барселона) – 438;
  5. Дані Алвес (Севілья, Барселона) – 436.

Нещодавно стало відомо, що Грізманн хоче залишитися в Атлетико ще на один сезон. Тому у футболіста ще буде багато можливостей, щоб покращити свій рекордний показник у майбутньому.

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