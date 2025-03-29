521 і далі: Грізманн побив легіонерський рекорд Мессі в Ла Лізі
Форвард Атлетико Антуан Грізманн став рекордсменом Ла Ліги серед легіонерів за кількістю проведених матчів.
Матч 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола став для 34-річного француза 521-м в кар'єрі, що зробило його новим рекордсменом.
Грізманн перевершим досягнення Ліонеля Мессі, на рахунку якого 520 ігор у вищому іспанському дивізіоні.
Варто зазначити, що до цієї позначки Антуан дійшов у складі трьох клубів. Свою кар'єру він починав у Реал Сосьєдаді, потім перейшов у Атлетико, після чого приєднався до Барселони, а в 2021 році повернувся до стану "матрацників".
У 521 матчі в Ла Лізі Антуан Грізманн записав на свій рахунок 198 голів та 95 результативних передач.
Топ-5 легіонерів Ла Ліги за проведеними матчами
- Антуан Грізманн (Реал Сосьєдад, Атлетико, Барселона) – 521 матч;
- Ліонель Мессі (Барселона) – 520;
- Карім Бензема (Реал) – 439;
- Іван Ракітич (Севілья, Барселона) – 438;
- Дані Алвес (Севілья, Барселона) – 436.
Нещодавно стало відомо, що Грізманн хоче залишитися в Атлетико ще на один сезон. Тому у футболіста ще буде багато можливостей, щоб покращити свій рекордний показник у майбутньому.