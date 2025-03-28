Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Осасуна подала апеляцію на результат матчу проти Барселони: каталонцям світить технічна поразка

Олексій Мурзак — 28 березня 2025, 21:45
Осасуна подала апеляцію на результат матчу проти Барселони: каталонцям світить технічна поразка
Getty Images

Осасуна подала апеляцію на результат перенесеного поєдинку 27-го туру проти Барселони, вважаючи, що один із гравців не мав права грати у цій зустрічі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Йдеться про захисника Іньїго Мартінеса, який не зміг приєднатися до збірної Іспанії на березневих міжнародних зборах через травму, отриману в останньому матчі чемпіонату проти Атлетико.

Памплонці вважають, що вихід гравця на поле порушив статтю 5 Додатка I Регламенту ФІФА щодо статусу та переходів гравців. Відповідно до неї, футболіст, який не приєднався до своєї національної збірної з медичних причин або покинув її, не може виступати за свій клуб протягом п’яти календарних днів після закінчення міжнародного періоду.

Завдяки вчорашній перемозі Барселона одноосібно очолила турнірну таблицю Ла Ліги, обійшовши Реал на три очки. Осасуна займає 14-ту позицію, маючи відрив від зони вильоту в шість пунктів.

У разі схвалення апеляції, "блаугранас" можуть отримати технічну поразку 0:3 за підсумками цього матчу.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Іньїго Мартінес

Барселона

Стало відомо, на скільки вилетів один з лідерів Барселони
Суд Каталонії виправдав легенду Барселони за звинуваченням у зґвалтуванні – AS
Не приховував емоцій: арбітр відсвяткував нереалізований пенальті Барселони в матчі з Осасуною
Осасуна хоче оскаржити результат матчу з Барселоною через правило ФІФА
Незручно вийшло: ексгравця Баварії випадково захейтили через провальну гру іншого бразильця

Останні новини