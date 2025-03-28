Осасуна подала апеляцію на результат матчу проти Барселони: каталонцям світить технічна поразка

Осасуна подала апеляцію на результат перенесеного поєдинку 27-го туру проти Барселони, вважаючи, що один із гравців не мав права грати у цій зустрічі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Йдеться про захисника Іньїго Мартінеса, який не зміг приєднатися до збірної Іспанії на березневих міжнародних зборах через травму, отриману в останньому матчі чемпіонату проти Атлетико.

Памплонці вважають, що вихід гравця на поле порушив статтю 5 Додатка I Регламенту ФІФА щодо статусу та переходів гравців. Відповідно до неї, футболіст, який не приєднався до своєї національної збірної з медичних причин або покинув її, не може виступати за свій клуб протягом п’яти календарних днів після закінчення міжнародного періоду.

Завдяки вчорашній перемозі Барселона одноосібно очолила турнірну таблицю Ла Ліги, обійшовши Реал на три очки. Осасуна займає 14-ту позицію, маючи відрив від зони вильоту в шість пунктів.

У разі схвалення апеляції, "блаугранас" можуть отримати технічну поразку 0:3 за підсумками цього матчу.