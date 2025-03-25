Ексфутболіст Інгульця: Поворознюк передав через Кобіна, що ми йому ще грошей винні

Колишній футболіст Інгульця Олександр Козак розповів, яку суму з нього вимагав президент клубу за статус вільного агента.

Півзахисник дав свій коментар для ТаТоТаке.

За словами Козака, після його розмови із Василем Кобіним йому зателефонував Поворознюк і сказав, що до команди відсторонених гравців не повертатимуть. Окрім того, якщо ж ті хочуть отримати статус вільного агента, то потрібно шукати клуб, який сплатить за них гроші.

"А потім передав через Кобіна, що ми ще й винні гроші йому. Я точно не пам’ятаю, але за себе я мав віддати 2 мільйони гривень, щоб просто піти", – додав Козак.

Нагадаємо, восени 2024 року Інгулець виставив п'ятьох футболістів на трансфер та перевів їх до U-19 за рішенням головного тренера.

Зазначимо, що взимку хавбек приєднався до Кудрівки з Першої ліги.

Раніше Козак розповів, що Поворознюк погрожував іншому футболісту Інгульця відправкою до ТЦК.