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Інгулець виставив на трансфер 5 гравців, які потрапили у немилість Кобіну та Поворознюку

Ігор Чернявський — 17 листопада 2024, 16:20
Інгулець виставив на трансфер 5 гравців, які потрапили у немилість Кобіну та Поворознюку

5 гравців Інгульця, які нещодавно були переведені в дубль, виставлені на трансфер.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

За його словами, таке рішення було ухвалено за підсумками наради між президентом та головним тренером Інгульця – Олександром Поворознюком та Василем Кобіним.

Мова йде про Артема Сітала, Сергія Петька, Олександра Козака, Максима Мельничука та Юрія Козиренко. Оскільки у кожного з них після завершення сезону-2024/25 сппливає термін дії контракту, вже з 1 січня вони можуть починати перемовини з іншими клубами про перехід вільним агентом.

Нагадаємо, раніше Поворознюк заявив, що вищезгадані гравці отримують гроші, а не заробляють їх своєю грою. Після того з’явилася інформація, що президент клубу знизив їм зарплату до мінімальної по Україні.

Інгулець Олександр Поворознюк Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін

Інгулець

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