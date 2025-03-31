З гарними дівчатами треба щось інше робити: Поворознюк заявив, що не розуміє жіночий футбол
Президент Інгульця Олександр Поворознюк не планує створювати жіночий футбольний клуб. Він також заявив, що не розуміє жіночий футбол, адже там "крім гарних дівчат нічого немає".
Про це він сказав у новому інтерв'ю на власному ютуб-каналі.
Журналістка зацитувала запитання від уболівальника, в якому йшлося, що чоловічому Інгульцю, ймовірно, ніколи не вдасться вийти до Ліги чемпіонів, а от із жіночим футбольним клубом це можна було б зробити значно швидше.
"Поки що немає в планах. Чому? Не знаю, це не для мене. Я не розумію жіночий футбол, не хочу й зрозуміти.
Там крім гарних дівчат я футболу не бачу. З гарними дівчатами треба щось інше робити", – заявив він.
Нагадаємо, колишній гравець Інгульця Олександр Козак говорив, що Поворознюк погрожував іншому футболісту відправкою до ТЦК.
Наразі Інгулець посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда за 22 тури набрала 16 очок.
Зазначимо, що з 2021 року клуби УПЛ повинні мати жіночу команду – або за договором, або у своїй структурі.