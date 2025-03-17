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Козак: Поворознюк погрожував футболісту Інгульця відправкою до ТЦК

Микола Дендак — 17 березня 2025, 12:05
Козак: Поворознюк погрожував футболісту Інгульця відправкою до ТЦК
Олександр Поворознюк
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Колишній гравець Інгульця Олександр Козак заявив, що президент клубу Олександр Поворознюк погрожував іншому футболісту відправкою до ТЦК.

Про це він розповів у коментарі для ТаТоТаке.

За його словами, це був Михайло Шершень. 29-річний захисник пішов до президента, щоб домовитися з ним і покинути команду, адже на нього не розраховував головний тренер.

Проте під час розмови Поворознюк сказав, що тих, хто погано йде з команди, вони віддають ТЦК. Козак додав, що після цього до Шершня підійшли двоє невідомих і намагалися його забрати.

У поточному сезоні Шершень зіграв 14 матчів за Інгулець, результативними діями не відзначався. Взимку він приєднався до Кудрівки з Першої ліги України.

Також у Кудрівку перейшов Олександр Козак після того, як його та ще 4 футболістів відсторонили від основної команди в Інгульці.

Інгулець Козак Олександр Поворознюк Шершень

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