Кабінет я покинув із двома чоловіками у військовій формі: Шершень про розірвання контракту з Інгульцем

Колишній гравець Інгульця Михайло Шершень розповів, як він залишив клуб у супроводі двох чоловіків у військовій формі.

Детальніше про конфлікт він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Мій контракт закінчувався влітку, і мені пропонували його продовжити. Я просив, щоб переговори відбулися ближче до кінця сезону. Спочатку головний тренер клубу Василь Кобін запевняв мене, що підтримає цю ідею й наполягатиме на тому, щоб так і сталося. Проте пізніше відбулася зустріч між основними гравцями, тренером і президентом клубу. На цій зустрічі тренер поставив мені підступні запитання щодо п’ятьох гравців, яких було відсторонено, і порушення режиму. Він очікував, що я його підтримаю й підтверджу його слова перед президентом, але я не погодився й висловив свою думку. Через два дні все завершилося в кабінеті президента", – розповів футболіст.

Шершень також підтвердив, що власник Інгульця Олександр Поворознюк погрожував йому проблемами з ТЦК.

"У цілому те, що розповів Олександр Козак (колишній капітан Інгульця – ред), – правда. Кабінет президента я покинув із двома чоловіками у військовій формі.

Ми вийшли з кабінету, вони наполягали, щоб я пройшов з ними. Я сказав: "Викликайте поліцію, а я дзвоню юристу". Поки вони викликали, я сів у машину дзвонити, але зрештою вирішив просто поїхати. Зібрав сімʼю, й ми поїхали звідти. Після того у Петрово я більше не повертався. Проблем із розірванням контракту не було. Мені в цьому допомогла Кудрівка", – підкреслив Шершень.

У поточному сезоні Шершень зіграв 14 матчів за Інгулець, результативними діями не відзначався. Взимку він приєднався до Кудрівки з Першої ліги України.

Також у Кудрівку перейшов Олександр Козак після того, як його та ще 4 футболістів відсторонили від основної команди в Інгульці.