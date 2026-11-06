Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Інгулець у майже 10-годинному поєдинку зіграв внічию з Куликів-Білкою

Олександр Булава — 6 листопада 2026, 22:16
Інгулець у майже 10-годинному поєдинку зіграв внічию з Куликів-Білкою
Інгулець

У п'ятницю, 6 листопада, відбувся стартовий поєдинок 15 туру чемпіонату України у Першій лізі, в якому Інгулець вдома зіграв внічию з Куликів-Білкою.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Господарі вийшли вперед на 5-й хвилині завдяки голу Профатила. Гості відігралися в середині першого тайму після точного удару Патуляка.

Зазначимо, що старт зустрічі, яка мала розпочатися об 11:30, регулярно відкладався та переривався через повітряні тривоги. У підсумку гра завершилася майже через 10 годин.

Чемпіонат України - Перша ліга
15 тур, 6 листопада

Інгулець (Петрове) – Куликів-Білка (Куликів) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Профатило, 1:1 - 27 Патуляк

Після матчу команда з Кіровоградщини посідає дев’яту сходинку в турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 18 очок. Тим часом колектив із Львівщини розташувався на четвертій позиції з 25 заліковими пунктами.

Напередодні перемоги здобули Фенікс-Маріуполь та Вікторія, а матч Пробій – Нива завершився внічию.

Інгулець Чемпіонат України, Перша ліга Куликів-Білка

Інгулець

Матч Першої ліги Чернігів – Інгулець перенесли на інший день
Колишній тренер Ворскли очолив Інгулець
Екстренер Ворскли може очолити Інгулець
Він, напевно, просто втомився: Кобіна звільнили з посади головного тренера Інгульця
Олександрія підписала колишнього захисника Інгульця

Останні новини