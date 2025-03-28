Інгулець та Верес не визначили переможця в стартовому матчі 22 туру УПЛ

Сьогодні, 28 березня, матчем між Інгульцем і Вересом стартував 22 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

Обидва клуби значно краще проводять виступи після зимової паузи. Інгулець зумів обіграти Чорноморець і Кривбас, що дозволило повернутися до боротьби за збереження прописки в еліті.

Рівненська команда набрала 9 очок за 4 зустрічі. Через це вони почали навіть розглядатися претендентом на потрапляння до п'ятірки найкращих.

У цій грі обидва клуби показали не найкращий футбол. Перші хвилини були за Вересом, але до свистка про перерву підопічні Кобіна вирівняли ситуацію.

На початку другого Інгулець міг забивати, але спершу Іван Лосенко з кількох метрів влучив у Руслана Степанюка, а потім Роман Волохатий пробив вище воріт.

На 74-й хвилині міг забивати Степанюк, але пробив повз ворота. Після цього моментів не було. Закономірні нулі на табло.

Футбол – УПЛ-2024/25

22 тур, 28 березня

Інгулець – Верес 0:0

Інгулець: Паламарчук – Катрич, Жовтенко, Малиш, Дубілей (Бенедюк, 89) – Лосенко (Гаджук, 78) – Волохатий, П'ятов (Скорохід, 89), Сад (Могильний, 78) – Пушкарьов, Кисленко (Попов, 67)

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція (Протасевич, 27) – Шарай (Сміян, 69), Харатін, Кучеров (Кльоц, 69), Дахновський – Гайдучик, Степанюк (Годя, 83)

Попередження: Волохатий (24), Лосенко (68) – ...

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Нічия дозволила Інгульцю залишити останню сходинку. У них тепер 16 очок, Чорноморець має на 1 пункт менше. Верес із 29 балами перебуває на сьомому місці турнірної таблиці.

Нагадаємо, сьогодні також буде зіграний матч між ЛНЗ та Поліссям.