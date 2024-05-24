Холодні відповіді на гарячі питання: як пройшла пресконференція Шевченка

24 травня відбулася пресконференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка та генерального секретаря УАФ Ігоря Грищенка.

Вона була присвячена першим підсумкам роботи нового керівництва асоціації. Зокрема, на ній підіймалися питання про аудит, мобілізацію, та проблеми із викликом гравців у олімпійську збірну.

Зустріч розпочалася з опублікованого річного фінансового кошторису асоціації. Кожен представник ЗМІ міг ознайомитися зі змістом документа.

Серед важливого варто зазначити, що надходження в бюджет організації складуть більше 1 млрд гривень, основними джерелами (89%) є ФІФА та УЄФА.

Основна стаття витрат — фінансування національної збірної України з футболу. Загальний відсоток таких витрат складає більше половини (52,1%) від усієї суми в 868,2 млн гривень.

Після того, як журналісти ознайомилися з документами, власне і почалася розмова. В першу чергу в Шевченка запитали про бонуси гравцям національної та олімпійської збірної. Він підтвердив, що першій збірній за вихід у фінал Євро 2024 виплатили 3,32 млн євро бонусів, а олімпійській за потрапляння у фінальний турнір ОІ-2024 — 13,1 млн.

Президент асоціації продовжив тему фінансів, та відповів, коли слід очікувати підсумки аудиту.

"Коли аудит дасть всю інформацію, коли закінчиться, то це буде в прямому доступі. Ми опублікували ту інформацію, яку компанія, яка робить аудит, дала на той час. Наразі це закрита інформація, ми повинні дочекатись результатів. Вони дали нам проміжний результат. Очікувати місяць десь, але точно ми не можемо сказати.

Яке покарання для тих людей, що причетні до нераціональних витрат грошей? Питання винесуть на засідання виконавчого комітету. Деякі моменти вирішуватимемо ми, деякі передамо правоохоронним органам. Задача після аудиту — повернути кошти."

Президент УАФ також розповів про проходження суддями поліграфа та чи буде і надалі проводитися жеребкування арбітрів на матчі.

"Ми зробили ці зміни, щоб дати можливість суддям захистити себе, бо якщо ми будемо бачити якісь моменти, то важливо розуміти чому вони відбуваються. Бувають суддівські помилки, це нормально. Ми повинні дати їм шанс. Поліграф для того, щоб вони могли підтвердити, що це неупереджено. Арбітрів не питають про роботу до 2024 року. Кожен арбітр вже пройшов поліграф мінімум 1 раз. Зараз деякі будуть проходити повторно. За деякими результатами проводиться додаткове опитування. Після закінчення сезону будуть передані дані комітету арбітрів. Що ж до жеребкування, то воно було тестовим. Вкінці сезону ми будемо вирішувати чи буде воно, чи ні", — розповів президент УАФ.

Окрім цього, всіх дуже цікавила робота УАФ в інформаційному полі відносно недопущення російських команд та збірних до турнірів. Підіймалося питання нещодавнього скандалу з російським футзалістом на банері.

Шевченко сказав, що деякі президенти федерацій не знають, що в Україні досі йде війна. Українська асоціація планує підписати меморандум в Німеччині та створювати коаліції країн для підтримки. Також перед товариськими матчами та Євро-2024 має бути ще одна акція.

Одна з найгарячіших тем на повістці дня — мобілізація футболістів. Шевченко назвав це глобальною проблемою.

"Уряд дозволив проводити змагання. Потім дозволили присутність глядачів. Є критерії. Деякі клуби відповідають, деякі ні. За результатами зустрічі після Оболоні були заходи для спортсменів розробити додаткові критерії. Міністерство економіки не дало позитивні висновки, спортсменів не хочуть відокремлювати."

Також Грищенко повідомив, що наразі не існує механізмів для довгострокового виїзду спортсменів закордон.

Одним з головних питань, що підіймалося на зустрічі була заявка збірної України на Олімпіаду, та чи намагається асоціація комунікувати з клубами, щоб вони відпустили гравців на турнір.

"Ми працюємо з минулого року, спілкуємося з клубами. В березні подали заявку. Все залежатиме від результатів основної команди на Євро, позицій європейських та українських клубів. Тиску на клуби не буде, остаточне рішення, чи відпускати гравців за клубами Остаточна заявка буде подана на початку липня. У Ротаня є план Б, список гравців, які можуть замінити когось з основи", — заявив Шевченко.

Проте не на все у керівників УАФ була відповідь. Питання про спілкування футболістів збірної з акредитованими журналістами на чемпіонаті Європи викликало в залі справжню дискусію. Серед варіантів розглядалися повне ігнорування, спілкування про війну та роль українських ЗМІ в унеможливлюванні такої ситуації. Зрештою, до якогось єдиного варіанту учасники розмови так і не дійшли.

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Останнє, що зацікавило журналістів, це доля Віктора Межейка, керівника руху тітушок, який не так давно отримав звання почесного члена УАФ, та опинився у складі представників організації на Євро-2024.

Шевченко сказав, що рішення щодо його майбутнього буде прийматися на наступному конгресі.

Загалом пресконференція виявилася доволі інформативною та гарячою, з огляду на теми. Після неї нам додатково вдалося поспілкуватися з Оленою Балбек — радницею глави УАФ з питань комунікацій та соціальних проєктів.

Вона розповіла, що Українська асоціація працює над тим, щоб ігри за участі збірної на Євро-2024 обов'язково відвідали захисники України.