Генсек УАФ — про виїзд футболістів за кордон: Міністерство боїться, що спортсмени не повернуться

У Міністерстві молоді та спорту побоюються, що спортсмени не будуть повертатися в Україну після виїзду за кордон для участі в міжнародних турнірів.

Про механізми легального виїзду за кордон розповів генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко під час зустрічі керівництва організації з представниками ЗМІ. Його слова передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.

"Це непросте питання. Всі виїзди, які відбувалися за останні 1,5 року, давалися важко, бо Міністерство боїться, що спортсмени не повернуться. Кожен, хто виїжджає дає розписку, що він повернеться після турніру та бере персональну відповідальність на себе. Для довгострокового виїзду немає механізмів", — сказав Грищенко.

На зустрічі керівництва УАФ був присутній і Андрій Шевченко, який назвав розмір преміальних за вихід на Євро-2024, а також розповів про аудит організації.