Черговий скандал ФІФА: як на плакаті до ЧС-2024 опинився росіянин

ФІФА втрапила у черговий скандал, і цього разу він не пов'язаний з корупцією. Проте, здається, краще від цього не стало.

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То що ж сталося? На сайті ФІФА у розділі "Квитки" до чемпіонату світу-2024 з футзалу всіх відвідувачів зустрічав плакат з росіянином.

Фото

Варто звернути увагу на форму футзаліста. Як ми бачимо, на ній немає національної атрибутики Росії, лише напис "Наши парни". А тому можна зробити висновок, що це фото з ЧС-2021, коли росіянам вже було заборонено виступати зі своєю символікою, щоправда, через допінговий скандал.

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А потім розпочалося повномасштабне вторгнення, і Росію відсторонили від усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Тому рішення дизайнера використати для плаката представника країни, яка не може змагатися на турнірі, м'яко кажучи, дивне.

Але хто ж зображений на фото? Це Сєргєй Абрамов — капітан Росії та МФК Сінара з Єкатеринбурга. Якщо вам цікава його позиція стосовно війни, то тут все очікувано, Сєргєй ніяк її не коментував.

Але за нього все скаже його ж команда, власником якої є Іванов Григорій Вікторович. Ні, він поки не у санкційних списках, проте там є спонсори команди, а саме Трубна металургійна компанія (ТМК) та Група "Сінара".

Але повернемося до власника. Окрім мініфутбольного клубу він також є президентом ФК Урал. З огляду на назву стає зрозуміло, що команда має певний зв'язок із місцевим підсанкційним Уралмашзаводом. Офіційно наразі завод не є спонсором клубу, проте щонайменше до 2002 року команда носила його назву, та і тренувальною базою Урала досі є стадіон "Уралмаш".

Та навіть якщо прийняти за факт те, що клуб немає нічого спільного із заводом, є багато інших цікавинок.

Урал є 100% власністю держави.

Більшість спонсорів клубу знаходяться під санкціями.

Україна ввела санкції щодо гравця команди Юрія Газінського.

До Ради директорів клубу входить Пумпянський Дмітрій Александрович.

На останньому зупинимося трохи довше. Він є президентом та членом Ради директорів Групи "Сінару" та акціонерного товариства "Трубна металургійна компанія". Так, тих самих, що є спонсорами МФК Сінара.

А ще Пумпянський є наближеним мільярдером до очільника Росії Владіміра Путіна. Він та його компанії знаходяться в санкційних списках Євросоюзу, США, України та ряду інших країн.

Добре, ми розібралися з тим, кого ФІФА обрала для плакату. Давайте тепер розберемося з реакцією на цю ситуацію. Асоціація футзалу України одразу звернулася до ФІФА офіційним листом з нотою протесту.

У свою чергу організація ніяк не прокоментувала цей інцидент, проте доволі швидко змінила плакат. Тепер на ньому зображений футзаліст збірної Португалії Жоао Матош.

Сподіваємося, що це була лише прикра помилка від ФІФА й такої ситуації більше не станеться. Втім, дочекатися офіційних коментарів від організації все ж цікаво.