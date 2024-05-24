Шевченко — про керівника тітушок у складі делегації на Євро-2024: Питання буде розглянуто

Керівник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко вважає, що долю Віктора Межейка у складі представників організації на Євро-2024 має вирішити вищий керівний орган структури.

Про це глава УАФ розказав у спілкуванні з журналістами.

Серед інших було й питання про Віктора Межейка. Останній отримав можливість поїхати на Євро-2024 в складі офіційної української делегації.

"Це рішення приймав конгрес УАФ, тому це питання буде розглядатись на наступному конгресі."

Раніше Межейко був засуджений до умовного терміну за розгін Євромайдану. Також серед його регалій — звання почесного члена УАФ.

Напередодні Шевченко висловився про аудит УАФ.