Арбітр ФІФА не стримав сліз, дізнавшись про призначення на фінал ЧС-2026

ФІФА офіційно оголосила суддівську бригаду, яка працюватиме на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії.

Головним арбітром вирішального поєдинку мундіалю призначено 46-річного словенця Славка Вінчича. На бокових лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачич.

Обов'язки резервного арбітра виконуватиме представник Йорданії Адхам Махадме, а резервним асистентом стане Мохаммад Аль-Калафа.

Найбільшу увагу після оголошення призначення привернула реакція самого Вінчича. Момент, коли словенський рефері дізнався, що судитиме головний матч світового футболу, швидко розлетівся соціальними мережами. Арбітр не зміг стримати емоцій і заплакав, усвідомивши, що отримав найбільше призначення у своїй кар'єрі.

Відео зі зворушливою реакцією миттєво стало вірусним, а футбольні вболівальники з усього світу привітали словенця з історичним досягненням.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії відбудеться 19 липня в Нью-Йорку. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Також зазначимо, що під час перерви на глядачів очікуватиме Halfеime Show, на якому виступлять Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS.

Натомість переможці мундіалю вперше в історії отримають золоті персні.