В УАФ пояснили, як збираються залучити на матчі збірної на Євро-2024 українських військових

Українська асоціація футболу (УАФ) працює над тим, щоб ігри за участі збірної на Євро-2024 обов'язково відвідали захисники України.

Про це кореспонденту Чемпіона Миколі Дендаку розповіла Олена Балбек — радниця глави УАФ Андрія Шевченка з питань комунікацій та соціальних проєктів.

"Вони всі в Німеччині, зараз їх шукаємо, їх не так просто знайти — ті, що таки можуть проїхати на матчі. І також будемо відправляти їх з регіонів міст, де будуть проходити наші матчі перші. Збираємо оці групи, щоб їх також запросити на матчі. Причому зважаємо на їх стан, якщо треба, супроводжуємо їх, або на інвалідній колясці, тобто ми все це враховуємо, для того, щоб комунікувати з УЄФА.

Оце, в принципі, головне, але в нас є комунікаційні ідеї, про які згадав Микола, ми їх анонсуємо пізніше, але в нас є такий головний меседж, який буде проходити через все Євро, розпочинаючи з товариських матчів. І, звісно, ми справді — те, що казали колеги, пробиваємося через регламент УЄФА та ФІФА, щоб донести свої тези, повірте, велика команда працює над цим, щоб зробити, але тут треба дуже-дуже обережно підходити до цього, бо там регламент."