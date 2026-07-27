Поліція Португалії розпочала розслідування з приводу корупції щодо призначення арбітрів у внутрішньому чемпіонаті

Судова поліція Португалії розпочала розслідування з приводу можливої корупції на призначення суддів на матчі внутрішнього чемпіонату.

Про це повідомляє A Bola з посиланням на Público.

Як зазначається, слідчі дії розпочалися після скарги, у якій досить детально було описано, як арбітри отримували дізнавалися про своє призначення ще до офіційного оголошення.

У цій заяві було надано базу доказів у розмірі понад 20 сторінок. На них містяться повідомлення WhatsApp, скриншоти, записи телефонних дзвінків, різні аудіозаписи, відеоповідомлення та звіти про зустрічі, котрі були зафіксовані у період з квітня по червень 2026 року.

З цих документів стало відомо про комунікації між відповідальними за арбітраж посадовцями й директорів клубу та витоки інформації. Зокрема серед матчів, які були подані в цій скарзі, фігурують поєдинки: Морейренсе – Ештрела в 32 турі та Ештрела – Фамалікао в 33 турі португальської першості.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ФБР та поліція розслідують справу про сексуальне насильство в академії американського Остіна, у якому виступає український центрбек Олександр Сваток.