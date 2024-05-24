Шевченко: Оцінюю роботу Реброва на дуже високому рівні

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко пишається результатами збірної України під керівництвом Сергія Реброва.

Про це він розповів під час зустрічі керівництва УАФ із представниками ЗМІ. Його слова передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.

"Чим я пишаюся? Я пишаюся нашою спільнотою, тим, що наші команди грають в усіх турнірах, що футбол живе. Також я пишаюся тим, що наша команда вийшла на Євро в дуже складній ситуації. Була дуже непроста група, дуже непрості матчі. Оцінюю роботу Сергія Реброва на дуже високому рівні. Про задачі: у нас молода команда і якщо вони вийдуть з групи, то це буде добрий результат", — сказав Шевченко.

Нагадємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

На груповому етапі чемпіонату Європи команда Сергія Реброва зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру українці проведуть товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.