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УАФ запланувала надходження в бюджет за 2024 рік більш ніж на 1 млрд гривень

Микола Дендак Максим Салівон — 24 травня, 13:02
УАФ запланувала надходження в бюджет за 2024 рік більш ніж на 1 млрд гривень

26 квітня 2024 року Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила головний фінансовий документ організації — річний кошторис.

Як передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак, надходження в бюджет організації складуть більше 1 млрд гривень.

Основними джерелами залучення коштів будуть суми від УЄФА та ФІФА, а це 89% від запланованого розміру надходжень в 1 061,5 млн. грн.

Основна стаття витрат — фінансування національної збірної України з футболу. Загальний відсоток таких витрат складає більше половини (52,1%) від усієї суми в 868,2 млн. гривень.

Крім того, згідно з планом організації на 2024 рік, бюджет УАФ є профіцитним, а залишок суми складе 209,4 млн. грн. або 5 млн.євро.

Раніше УАФ уклала угоду про співпрацю зі Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів.

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