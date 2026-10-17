Футбол майбутнього вже тут: в Уругваї вперше показали цифрову жовту картку

Футбол поступово переходить на новий рівень технологій. В Уругваї під час матчу національного кубка протестували цифрові жовті та червоні картки, які можуть змінити звичну роботу футбольних арбітрів.

Замість традиційного кольорового прямокутника суддя використав спеціальний електронний пристрій, що не лише фіксує порушення, а й автоматично передає інформацію до відповідних баз даних.

Історичний епізод стався під час поєдинку Кубка Уругваю між Насьйоналем і Рентістасом, який завершився перемогою першої команди з рахунком 3:0.

Арбітр Едуардо Варела вперше продемонстрував віртуальну жовту картку, покаравши представника Рентістаса Хуана Пабло Пладу за фол у центрі поля.

TARJETA ELECTRÓNICA En el Nacional vs Rentistas en Uruguay, el árbitro probó la nueva tarjeta electrónica, un dispositivo, parecido a un celular, que al ser programado muestra el color, amarillo o rojo y la información queda registrada en el Comet. Lo malo, solo se ve por un lado https://t.co/80OJxl2erp — Jose Borda (@Borda_analista) October 16, 2026

Електронний пристрій має дві кнопки – для жовтої та червоної карток. Однак його можливості не обмежуються лише дисциплінарними покараннями. Після натискання відповідної кнопки інформація про епізод автоматично надходить до системи COMET Уругвайської футбольної асоціації. Це дозволяє відмовитися від ручного запису подій і подальшого внесення даних до протоколу матчу.

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Система також може використовуватися для фіксації інших важливих епізодів: забитих і скасованих голів, призначених пенальті та замін. У перспективі доступ до бази даних планують надати й представникам медіа. Це допоможе журналістам оперативніше отримувати інформацію про рішення арбітрів, зокрема в ситуаціях, які можуть викликати суперечки.

Раніше повідомлялося, що в Канаді вперше протестували офсайдне "правило Венгера". Футболіст забив гол, уникнувши положення поза грою.