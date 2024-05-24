Шевченко назвав розмір преміальних за вихід збірної України на Євро-2024

Українська асоціація футболу (УАФ) виплатила гравцям збірної України преміальні за вихід на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомив президент організації Андрій Шевченко під час зустрічі зі ЗМІ.

Сума виплат склала понад 3,3 млн євро. Також були виплачені премії Олімпійській збірній за потрапляння у фінальний турнір Олімпійських ігор (13,1 млн грн).

За словами Шевченка, УАФ повинна була виконати свої зобов'язання перед футболістами.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Раніше збірна України з футболу обрала місце дислокації на період проведення континентальної першості.