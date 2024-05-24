Шевченко — про аудит УАФ: задача — повернути кошти

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко має намір розібратися з фінансовим станом організації, яку він очолює.

В цьому допоможе аудит структури, який все ще проводиться відповідною компанією. Про це глава УАФ розповів кореспонденту Чемпіона Миколі Дендаку.

"Що таке відтік коштів? Що таке аудит, та коли закінчиться? Коли аудит дасть всю інформацію, коли закінчиться, то це буде в прямому доступі. Ми опублікували ту інформацію, яку компанія, яка робить аудит, дала на той час. Наразі це закрита інформація, ми повинні дочекатись результатів. Вони дали нам проміжний результат. Очікувати місяць десь, але точно ми не можемо сказати.

Яке покарання для тих людей, що причетні до нераціональних витрат грошей? Питання винесуть на засідання виконавчого комітету. Деякі моменти вирішуватимемо ми, деякі передамо правоохоронним органам. Задача після аудиту повернути кошти."