Степаненко проаналізував шанси повернення Мудрика у збірну України

Колишній лідер донецького Шахтаря, а нині асистент головного тренера збірної України Тарас Степаненко розповів, чи можуть уболівальники побачити повернення Михайла Мудрика у найближчих іграх національної команди.

Його слова наводить Tribuna.

Екскапітан "гірників" переконаний, що 25-річний лівий вінгер англійського Тоттенгема є у розширеному списку "синьо-жовтих", але фінальне рішення залишається за Андреа Мальдерою.

Також Степаненко відреагував на оренду Мудрика до "шпор" до кінця поточного сезону-2026/27. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.

"По-перше, ще немає списку, він ще не готовий. Андреа ухвалюватиме рішення. Ми дуже раді, що Міша перейшов зараз до Тоттенгема. Він прийшов до Роберто Де Дзербі, а Роберто знає його особисто. Він йому дуже допоміг у кар'єрі, я пам'ятаю. Ми всі бажаємо Міші набрати форму, допомагати Тоттенгему, здобувати результати для себе самого, повернути впевненість, вийти на свій рівень і піти далі. Звісно, думаю, Міша є в розширеному списку збірної, але вже Андреа ухвалюватиме рішення, викликати його чи ні. Тобто, треба розуміти його форму, як він почувається. Ми з ним завжди на зв'язку, але у нього були переговори. Він шукав команду, яка для нього буде зручнішою. Я дуже радий, що він прийшов саме до Роберто, тому що йому буде комфортніше працювати з людиною, яку він знає", – сказав Степаненко.

Українець вже дебютував за нову команду у матчі 3-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест. Михайло змінив на 74-й хвилині Матіса Теля, а зустріч закінчилася нульовою мировою. Це був перший вихід на поле Мудрика із листопада 2024-го після того, як відбув дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Сам український футболіст і головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі оцінили дебют.

Раніше Мудрик розповідав, що вірить у те, що зможе заграти під керівництвом італійського фахівця, з яким він перетинався у донецькому Шахтарі. Наставник "шпор" також відреагував на прихід Михайла, який назвав наставника "своїм футбольним батьком".

Нагадаємо, що наприкінці вересня збірна України зіграє стартові поєдинки у Лізі націй. 25 вересня "синьо-жовті" зустрінуться з Угорщиною (о 21:45 за київським часом), а 28 вересня – проти Грузії (о 19:00). У жовтні ж команда Андреа Мальдери протистоятиме Північній Ірландії (2 жовтня о 21:45) та Угорщині (5 жовтня о 21:45).

Раніше Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика найближчим часом.