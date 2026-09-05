Він ще не готовий: Де Дзербі оцінив дебют Мудрика у складі Тоттенгема

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував дебют Михайла Мудрика в складі нової команди, зазначивши, що наразі український вінгер не готовий до виступів, проте працює над своєю фізичною формою, і йому потрібен час.

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції.

"Він ще не готовий. Він працює над тим, щоб досягти найкращої фізичної форми. Йому потрібен час, йому потрібна робота. На цій позиції у нас є Матіс Тель — гравець із великим потенціалом. Але й Матіс приймає занадто багато неправильних рішень, так само як і Мудрик. Отже, двоє сильних гравців, двоє гравців із великим потенціалом".

Зауважимо, що Мудрик провів свій перший матч у футболці "шпор" в поєдинку проти Ноттінгем Форест в межах третього туру АПЛ, вийшовши на 74-й хвилині. Гра завершилася нульовою нічиєю.

Востаннє нападник виходив на поле в офіційному матчі ще 28 листопада 2024 року, коли у межах групового раунду Ліги конференцій грав проти Гайденгайма (2:0). У тій зустрічі він відзначився забитим м'ячем.

Після відбуття дискваліфікації Михайло встиг взяти участь у трьох контрольних матчах Челсі, виходячи на заміну – проти Ювентуса, Мілана та малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.