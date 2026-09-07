Півзахисник із АПЛ ризикує пропустити найближчі матчі збірної України – ЗМІ

Центральний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може пропустити найближчі 4 матчі збірної України у Лізі націй.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За словами журналіста Михайла Співаковського, Ярмолюк нібито повернувся після травми, зіграв в АПЛ в останньому матчі, але його нинішній клуб є дуже специфічним саме з медичної точки зору.

"Для нас, звісно, це мінус, для Брентфорда це зрозуміла історія. Я нагадаю, що Ярмолюка кілька разів або не відпускали у різного роду збірні або певним чином обмежували його перебування на полі, як це було на молодіжному чемпіонаті Європи. Тоді, здається, тренерський штаб Мельгоси отримав сувору рекомендацію не випускати Ярмолюка більше ніж на один тайм у першому матчі фінального раунду. Отримавши останню травму, Єгор тримався за стегно. Саме це стегно було причиною останньої відмови Брентфорда відпускати гравця, якщо не помиляюся, у збірну U-21. Тобто Брентфорд дуже полюбляє використовувати вікна для збірних, щоб залікувати футболіста", – сказав журналіст.

Ярмолюк взяв участь в усіх трьох матчах нового розіграшу АПЛ-2026/27, а також відіграв у Кубку англійської ліги. Щоправда, не провів повних ігор. Сумарно відіграв 134 хвилини.

Нагадаємо, що наприкінці вересня збірна України зіграє стартові поєдинки у Лізі націй. 25 вересня "синьо-жовті" зустрінуться з Угорщиною (о 21:45 за київським часом), а 28 вересня – проти Грузії (о 19:00). У жовтні ж команда Андреа Мальдери протистоятиме Північній Ірландії (2 жовтня о 21:45) та Угорщині (5 жовтня о 21:45).

За спиною 22-річного півзахисника вже 9 ігор за головну команду своєї країни.

Раніше головний тренер української національної команди Мальдера розповів, чи розраховує на Михайла Мудрика найближчим часом.