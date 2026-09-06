Перші хвилини у нових кольорах: Мудрик – про свій дебют у складі Тоттенгема та повернення на поле

Український вінгер Михайло Мудрик прокоментував свій дебют у складі Тоттенгема, наголосивши, що немає нічого кращого, ніж знову вийти на поле.

Відповідний допис він залишив в Інстаграм.

"Немає нічого кращого, ніж знову вийти на поле. Перші хвилини у нових кольорах. Дякую за підтримку, далі — більше!", – написав Михайло.

Зазначимо, що Мудрик вперше з осені 2024 року зіграв в офіційному матчі після того, як відбув дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Як відомо, результативними діями новачок лондонського клубу не відзначився, а сама зустріч завершилася внічию 0:0.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.