Він пропустив майже два роки: Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика найближчим часом

Наставник збірної України Андреа Мальдера висловився про Михайла Мудрика, якому дозволили повернутись у футбол після тривалої паузи через провалений допінг-тест.

Його слова передає ВЗБІРНА.

Італійський фахівець розповів, чи розраховує на вінгера Челсі вже в наступних матчах. Він натякнув, що Михайло може отримати виклик на найближчий збір "синьо-жовтих".

"Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати – вибір очевидний. 100% краще мати. Ми всі неймовірно раді – керівництво УАФ, технічний персонал і футболісти, з якими я вже це обговорював. Я пам'ятаю, що він пропустив майже два роки. Я чекаю на Мудрика, але не збираюся тиснути. Повернутися після такої паузи непросто. Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Маю велику надію, що він буде з нами на найближчому зборі", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що наступний матч наша національна команда проведе 25 вересня з Угорщиною в Лізі націй. Під час цього збору "синьо-жовті" загалом зіграють одразу чотири поєдинки.

Їм також протистоятимуть Грузія та Північна Ірландія, а 5 жовтня підопічні Мальдери проведуть з угорцями вже матч-відповідь. З повним розкладом ігор можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що наразі майбутнє Михайла Мудрика залишається невизначеним. Челсі планує віддати його в оренду, але вже відмовив Брентфорду та Лідсу.