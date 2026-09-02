Мій футбольний батько: Мудрик у захваті від возз'єднання з головним тренером Тоттенгема

Літній новачок Тоттенгема Михайло Мудрик поділився емоціями після возз'єднання з головним тренером "шпор" Роберто Де Дзербі.

Його передаєсайт англійського клубу.

Футболіст та наставник вже перетиналися у донецькому Шахтарі у сезоні-2020/21. Під його керівництвом провів 19 ігор, у яких відзначився 2 голами та 9 асистами.

25-річний лівий вінгер називає італійського спеціаліста "своїм футбольним батьком". Тоді як тренер Тоттенгема порівнює Мудрика зі "своїм сином". Саме італієць був ініціатором такої оренди українського гравця.

"Він – мій футбольний батько. Я вірю йому, я довіряю йому. Якщо я йому потрібен – я завжди тут. Я знаю, чого він від мене хоче. І з ним я завжди відчуваю, що прогресую. Він може витягнути з тебе найкраще і направити тебе правильним шляхом, щоб ти розвивав свої навички та свою гру. У нього дуже розумний, атакувальний і домінантний стиль гри, який чудово підходить усім атакувальним гравцям. Він вимагає від своїх футболістів максимум, і саме тому ти можеш показувати свої найкращі якості. Я вважаю, що він був надзвичайно важливим тренером у моїй кар'єрі, який допоміг розкрити мій потенціал – ще не на всі сто відсотків. І я думаю, він знає, як зробити це ще краще", – сказав Мудрик.

Тоттенгем "закрив" перехід Михайла в останній день літнього трансферного вікна-2026, орендувавши українця у лондонського Челсі до кінця поточного сезону-2026/27.

Відзначимо, що Мудрик став другим українським гравцем, що приєднався до "шпор" після Сергія Реброва. Колишній тренер збірної України належав лондонському клубу в період з 2000-го по 2004-й рік.

Головний тренер Тоттенгема вже відреагував на прихід Михайла.

Михайло може дебютувати за нову команду вже у суботу, 5 вересня, коли "шпори" зіграють виїзний поєдинок АПЛ проти Ноттінгем Форест. Початок – о 17:00 (за київським часом).

Наразі команда Де Дзербі після двох стартових турів англійської першості посідає останнє 20-те місце, не набравши жодного балу.