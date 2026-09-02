Де Дзербі відреагував на перехід Мудрика у Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі оцінив перехід українського вінгера Михайла Мудрика.

Його слова передає пресслужба клубу.

Італійський фахівець зазначив, що чудово знає можливості українця ще з часів спільної роботи у Шахтарі.

"Працюючи з Мішею на початку його кар'єри, я точно знаю, що він може дати нашій команді.

Він має якість, здатну змінити хід гри завдяки своїй швидкості та здатності обігрувати суперників один в один. Це талановитий атакувальний гравець, за яким цікаво спостерігати.

Я багато вимагатиму від Мудрика, а наше завдання – допомогти йому стати найкращою версією себе. Якщо нам це вдасться, він може стати дуже важливим гравцем для нас. Я дуже радий, що він обрав наш клуб, і не можу дочекатися, коли знову зможу з ним працювати", – підсумував Де Дзербі.