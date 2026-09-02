Де Дзербі відреагував на перехід Мудрика у Тоттенгем
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі оцінив перехід українського вінгера Михайла Мудрика.
Його слова передає пресслужба клубу.
Італійський фахівець зазначив, що чудово знає можливості українця ще з часів спільної роботи у Шахтарі.
"Працюючи з Мішею на початку його кар'єри, я точно знаю, що він може дати нашій команді.
Він має якість, здатну змінити хід гри завдяки своїй швидкості та здатності обігрувати суперників один в один. Це талановитий атакувальний гравець, за яким цікаво спостерігати.
Я багато вимагатиму від Мудрика, а наше завдання – допомогти йому стати найкращою версією себе. Якщо нам це вдасться, він може стати дуже важливим гравцем для нас. Я дуже радий, що він обрав наш клуб, і не можу дочекатися, коли знову зможу з ним працювати", – підсумував Де Дзербі.
Нагадаємо, Мудрик перейшов у Тоттенгем на правах оренди з Челсі. Угода розрахована на сезон-2026/27.
Нагадаємо, що українець встиг взяти участь у трьох контрольних матчах "синіх" після відбуття дискваліфікації. Пізніше стало відомо, що Мудрик отримав новий ігровий номер – 33-й.