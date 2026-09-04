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Де Дзербі: Мудрик готовий зіграти 15-20 хвилин

Олег Дідух — 4 вересня 2026, 17:56
Де Дзербі: Мудрик готовий зіграти 15-20 хвилин
Михайло Мудрик
ФК Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі оцінив готовність українського вінгера Михайла Мудрика до наступного матчу команди.

Слова італійського фахівця наводить The Standard.

"Йому потрібен час, щоб вийти в стартовому складі. Щодо участі в певній частині матчу, то він уже зараз готовий зіграти 15-20 хвилин. Ми провели разом дуже особливий сезон у Шахтарі. Коли я говорив про Золотий м'яч, я висловився дуже чітко. Я говорив про потенціал гравця. Гравець може дотримуватися цього прогнозу або ні.

У нього було чимало проблем, останньою з яких стала дискваліфікація. Проте він має багато якостей, і йому потрібно правильно налаштуватися на цей сезон, не відчуваючи надмірного тиску. Настав час йому показати, чому Челсі витратив на нього 100 млн. Я вважаю, що він готовий вийти на частину матчу", – заявив Де Дзербі.

Свій наступний матч Тоттенгем проведе 5 вересня в 3 турі АПЛ на виїзді проти Ноттінгем Форест. Початок – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик перейшов у Тоттенгем на правах оренди з правом викупу з Челсі. Угода розрахована на сезон-2026/27.

Тоттенгем Михайло Мудрик Роберто Де Дзербі

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