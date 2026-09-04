Де Дзербі: Мудрик готовий зіграти 15-20 хвилин

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі оцінив готовність українського вінгера Михайла Мудрика до наступного матчу команди.

Слова італійського фахівця наводить The Standard.

"Йому потрібен час, щоб вийти в стартовому складі. Щодо участі в певній частині матчу, то він уже зараз готовий зіграти 15-20 хвилин. Ми провели разом дуже особливий сезон у Шахтарі. Коли я говорив про Золотий м'яч, я висловився дуже чітко. Я говорив про потенціал гравця. Гравець може дотримуватися цього прогнозу або ні.

У нього було чимало проблем, останньою з яких стала дискваліфікація. Проте він має багато якостей, і йому потрібно правильно налаштуватися на цей сезон, не відчуваючи надмірного тиску. Настав час йому показати, чому Челсі витратив на нього 100 млн. Я вважаю, що він готовий вийти на частину матчу", – заявив Де Дзербі.