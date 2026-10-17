У нього комплекс напівбога: зірковий співак розкритикував Роналду за демарш у збірній Португалії

Переможець Євробачення-2017 у Києві Салвадор Собрал розкритикував Кріштіану Роналду за поведінку в таборі збірної Португалії.

Про це повідомляє O Jogo.

"У Кріштіану Роналду комплекс напівбога, тому йому важко зрозуміти такі речі. Тренер вирішує, хто виходить на поле, а хто ні. Люди все змішують до купи та кажуть: "Яка невдячність – після всього, що він зробив". Яке значення має те, що зробив Кріштіану, до того, що зараз він не вміє грати, не може грати? Навіть The Guardian писала про це: "10 гравців і статуя" на чемпіонаті світу. Так воно й було", – сказав співак.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним тренером Жорже Жезушом. Згодом футболіст опублікував свою версію конфлікту, на що лаконічно вже відреагував 72-річний наставник.

Зірковий форвард виділив вісім пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас 41-річний гравець вимагав від тренера "лузітан" публічних вибачень та порівнянь із Пеле.

Раніше повідомлялося, що Роналду готовий врегулювати конфлікт із Жезушом. А 10 жовтня стало відомо про тимчасове відсторонення Кріштіану від португальської збірної.

Наступний поєдинок вона проведе 14 листопада з Данією в Лізі націй. Чи візьме в ньому участь капітан команди, наразі невідомо.