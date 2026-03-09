Українська правда
Ну, показав би червону – можливо, ми б і вдесятьох у них виграли: Біловар – про перемогу над Поліссям

Олексій Мурзак — 9 березня 2026, 00:52
УПЛ

Захисник Динамо Крістіан Біловар прокоментував перемогу над Поліссям у 19-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши. що його боротьба в епізоді з Емерлаху, де він міг отримати потенційну червону картку, стала наслідком емоцій.

Про це він сказав у коментарі Football Hub.

"Це просто емоції. Звісно, коли близька гра, то емоції. Коли ми виграли в 1-му колі 4:1 – то вони нічого не хотіли, ніяких емоцій у них не було, не розказували. Зараз близька гра – вони розказують: червона, не червона. Ну, показав би червону – можливо, ми б і вдесятьох у них виграли, а можливо, вони б виграли.

Рефері – така ж людина, як і ми всі. Вони помилилися – пропустили два голи, ми помилилися – пропустили гол. Рефері теж може помилятися. Можливо, там і не було червоної картки, як вони розказують. Я не бачив моменту. Все, дякую", – сказав Біловар.

Раніше свою думку відносно результату матчу висловив головний тренер Полісся Руслан Ротань, який розкритикував суддівство.

