Хочемо спробувати виграти: тренер збірної Північної Ірландії – про гру з Україною

Наставник збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл налаштований на перемогу над Україною в поєдинку п'ятого туру Ліги націй.

Про це повідомляє News Letter.

"Ми хочемо спробувати виграти цей матч проти України. Для нас це надзвичайно важливий поєдинок, але він також буде надзвичайно складним. Я думаю, що наші виступи вдома протягом останнього періоду були надзвичайно, надзвичайно позитивними. Вважаю, що наша домашня статистика дуже сильна. Нам справді варто зосередитися на цьому. Думаю, перед попередніми матчами ми говорили про статистику виїзних ігор, яку нам вдалося виправити", – сказав О'Ніл.

Зазначимо, що зустріч відбудеться 14 листопада в Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

Після чотирьох турів Північна Ірландія очолює турнірну таблицю, маючи вісім очок в активі. Україна набрала чотири залікові бали й поки розташовується на третій сходинці.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив тренер Металіста Руслан Фомін.