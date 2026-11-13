Нова дуель з Північною Ірландією: чи зможе Україна взяти реванш після поразки 0:3 у Лізі націй?

У суботу, 14 листопада, на збірну України з футболу чекатиме перший із двох останніх екзаменів у груповому раунді Ліги націй-2026/27.

"Чемпіон" розповідає про нове протистояння команди Андреа Мальдери проти Північної Ірландії.

Коли та де відбудеться матч

Поєдинок 5-го туру групового етапу відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 (за київським часом).

Досвідчений арбітр із Франції: хто судитиме зустріч

Матч розсудить відомий французький арбітр Француа Летексье. На бокових лініях йому допомагатимуть земляки – Сіріл Мюньє та Мехді Рамуні. Четвертим рефері зустрічі буде Жеремі Стінат.

За системою VAR працюватиме німець Роберт Шредер, а його помічником буде Ерік Ваттельє з Франції.

Щодо головного судді протистояння, то 37-річний арбітр працював на поєдинках Шахтаря та Динамо – по одній грі. Він є фартовим для українських команд, адже в обидвох матчах перемогу святкували саме "гірники" та кияни – 2:0 над Маккабі Тель-Авів у Лізі Європи-2020/21 та 1:0 над Штурм Грац у кваліфікації Ліги чемпіонів відповідно. У зіграних матчах він продемонстрував загалом 9 жовтих карток.

Франсуа Летексьє Getty Images

Одного разу він перетинався зі збірною Північної Ірландії – груповому раунді Ліги націй розіграшу-2020/21. Тоді найближчий суперник України зіграв внічию 1:1 із Румунією.

У поточному сезоні-2026/27 Летексьє вже відпрацював на 11-ти іграх, із них на двох у Лізі націй – Норвегія проти Португалії (1:2) та Північна Македонія проти Шотландії (0:2).

Також був призначений на ігри Ліги чемпіонів (включно із кваліфікацією) та французької Ліги 1. Сумарно в усіх поєдинках показав 44 жовті картки, тричі вилучав футболіста з поля та призначив 2 пенальті.

Північна Ірландія – Україна: як збірні грають у Лізі націй

"Синьо-жовті" у попередніх чотирьох іграх ЛН-2026/27 здобули лише одну перемогу (над угорцями 1:0), розписали нульову мирову з Грузією, а також зазнали двох поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

Натомість Північна Ірландія показала кращі результати. Підопічні Майкла О'Ніла не зазнали жодної поразки та водночас надійно зіграли в обороні – нуль пропущених голів при чотирьох забитих.

Україна – Північна Ірландія 3-й тур Ліги націй 2026/27 УАФ, Дан Балашов

Найближчий суперник України обіграв мінімально Грузію (1:0) та розгромив команду Мальдери (0:3), а також розписав дві нічиї – дві нульові мирові з Угорщиною та грузинами.

Після чотирьох турів українська збірна посідає третє місце в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 4 бали. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 очок), тоді як Угорщина з 7 пунктами йде другою. Групу замикають грузини, у яких 2 набрані очки.

Не без дебютанта: заявки національних команд

Україна

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Єрмаков.

Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Єрмаков. Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Борис Крушинський, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Віталій Миколенко, Ілля Крупський.

Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Борис Крушинський, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Віталій Миколенко, Ілля Крупський. Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Андрієвський, Іван Варфоломєєв, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Олександр Назаренко, Микола Шапаренко, Геннадій Синчук, Олексій Кащук.

Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Андрієвський, Іван Варфоломєєв, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Олександр Назаренко, Микола Шапаренко, Геннадій Синчук, Олексій Кащук. Нападники: Ігор Краснопір, Роман Яремчук, Данило Сікан, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Додамо, що дебютний виклик у збірну України отримав півзахисник азербайджанського Карабаха Олексій Кащук.

Північна Ірландія

Воротарі : Конор Газард, Пірс Чарльз, Дермот Мі.

: Конор Газард, Пірс Чарльз, Дермот Мі. Захисники : Сіарон Браун, Броді Спенсер, Педді Макнейр, Трей Г'юм, Руайрі Макконвілл, Террі Девлін, Том Атчесон, Майкл Форбс.

: Сіарон Браун, Броді Спенсер, Педді Макнейр, Трей Г'юм, Руайрі Макконвілл, Террі Девлін, Том Атчесон, Майкл Форбс. Півзахисники : Ітан Галбрейт, Джастін Девенні, Ши Чарльз, Айзек Прайс, Пол Сміт, Джордан Томпсон, Патрік Келлі, Кіран Моррісон.

: Ітан Галбрейт, Джастін Девенні, Ши Чарльз, Айзек Прайс, Пол Сміт, Джордан Томпсон, Патрік Келлі, Кіран Моррісон. Нападники: Джош Магенніс, Каллум Маршалл, Джеймі Донлі, Брайден Грем, Еоін Кенні.

Мінус два форварда: кадрові втрати команд

Обидві збірні мають кадрові втрати. Вінгер амстердамського Аякса Віктор Циганков не отримав виклик від Мальдери через травму. Також ще у вересні травмувався Михайло Мудрик. Тому українському уболівальнику потрібно ще запастися терпінням, аби знову побачити вінгера англійського Тоттенгема у синьо-жовтій футболці.

Вже безпосередньо на зборі в Ужгороді табір збірної покинув форвард київського Динамо Матвій Пономаренко. Замість нього із резервного списку довикликали нападника італійської Болоньї Артема Довбика.

Також через ушкодження у листопадових іграх не зіграє Олександр Зубков із грецького АЕКа. Натомість, до лав національної команди було довикликано одразу двох гравців: півзахисника Динамо Київ Миколу Шапаренка та форварда іспанської Жирони Владислава Ваната.

Не без втрат до наступних двох поєдинків підходить суперник "синьо-жовтих". У лазареті Північної Ірландії перебувають Ден Баллард і Конор Бредлі. Нещодавно стало відомо, що до цього дуету доєднався ще й нападник лондонського Арсенала Кейдак О'Ніл.

Мінімальна перевага "синьо-жовтих": історія протистоянь

Національні команди сім разів перетиналися між собою на футбольному полі. Україна володіє мінімальною перевагою за кількістю перемог – 3 проти 2-х звитяг у Північної Ірландії. Ще 2 поєдинки зводилися внічию.

В останньому протистоянні "синьо-жовті" зазнали розгрому з рахунком 0:3. Збірні зустрічалися у 3-му турі групового етапу поточного розіграшу ЛН-2026/27 (2 жовтня 2026 року).

У першому таймі гості відправили українських гравців не лише у нокдаун, а й у нокаут. Вже на 9-й хвилині Кейрон Браун вивів гостей уперед 0:1, а на екваторі першої половини поєдинку Айзер Прайс подвоїв перевагу команди Майкла О'Ніла.

На 61-й хвилині гравці з Північної Ірландії добили українську збірну. Браун оформив дубль. Мальдера спробував змінити хід матчу замінами, але ні вихід Данила Сікана, ні вихід Олександра Зубкова не допомогли "синьо-жовтим" навіть відквитати один м'яч.

У цьому матчі була зафіксована найбільша перемога у лобових дуелях між Північною Ірландією та Україною.

Відеоогляди матчу Україна – Північна Ірландія від MEGOGO

Де дивитися другий очний матч у Лізі націй?

Зустріч Північна Ірландія – Україна можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Окрім того, гра буде доступна для перегляду безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Передуватиме цьому традиційна передматчева студія, яка розпочнеться о 20:30 (за київським часом). До ведучого студії Віталія Кравченка приєднаються Олександр Головко та Роман Бебех.

Коментувати поєдинок безпосередньо з арени у Белфасті буде Вадим Скічко. Журналісткою на місці події стане Олександра Кучеренко. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна.

Збірна України з футболу у Лізі націй 2026/27 УАФ, Дан Балашов

Прогноз букмекерів

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають Північну Ірландію. На її перемогу стоїть коефіцієнт 3,05, тоді як звитягу України оцінюють аж у 7,04. Найменший коефіцієнт є на мирову – 1,56.

Ймовірно, що обидві команди не потішать своїх уболівальників голами. ОЗ: так – 2,02, ні – 1,74.

Не виключно, що підопічні Мальдери не заб'ють більше одного м'яча. Тотал більше 1-го – 2,4.

Серед українців букмекери найбільше вірять у результативний удар нападника житомирського Полісся Ігоря Краснопіра – 10,36. А у складі Північної Ірландії найбільше шансів забити серед футболістів обох команд є у форварда англійського Стівеніджа (третя ліга Англії) Джоша Мадженніса – 8,85.