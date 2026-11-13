Нова дуель з Північною Ірландією: чи зможе Україна взяти реванш після поразки 0:3 у Лізі націй?
У суботу, 14 листопада, на збірну України з футболу чекатиме перший із двох останніх екзаменів у груповому раунді Ліги націй-2026/27.
"Чемпіон" розповідає про нове протистояння команди Андреа Мальдери проти Північної Ірландії.
Коли та де відбудеться матч
Поєдинок 5-го туру групового етапу відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті.
Стартовий свисток пролунає о 21:45 (за київським часом).
Досвідчений арбітр із Франції: хто судитиме зустріч
Матч розсудить відомий французький арбітр Француа Летексье. На бокових лініях йому допомагатимуть земляки – Сіріл Мюньє та Мехді Рамуні. Четвертим рефері зустрічі буде Жеремі Стінат.
За системою VAR працюватиме німець Роберт Шредер, а його помічником буде Ерік Ваттельє з Франції.
Щодо головного судді протистояння, то 37-річний арбітр працював на поєдинках Шахтаря та Динамо – по одній грі. Він є фартовим для українських команд, адже в обидвох матчах перемогу святкували саме "гірники" та кияни – 2:0 над Маккабі Тель-Авів у Лізі Європи-2020/21 та 1:0 над Штурм Грац у кваліфікації Ліги чемпіонів відповідно. У зіграних матчах він продемонстрував загалом 9 жовтих карток.
Одного разу він перетинався зі збірною Північної Ірландії – груповому раунді Ліги націй розіграшу-2020/21. Тоді найближчий суперник України зіграв внічию 1:1 із Румунією.
У поточному сезоні-2026/27 Летексьє вже відпрацював на 11-ти іграх, із них на двох у Лізі націй – Норвегія проти Португалії (1:2) та Північна Македонія проти Шотландії (0:2).
Також був призначений на ігри Ліги чемпіонів (включно із кваліфікацією) та французької Ліги 1. Сумарно в усіх поєдинках показав 44 жовті картки, тричі вилучав футболіста з поля та призначив 2 пенальті.
Північна Ірландія – Україна: як збірні грають у Лізі націй
"Синьо-жовті" у попередніх чотирьох іграх ЛН-2026/27 здобули лише одну перемогу (над угорцями 1:0), розписали нульову мирову з Грузією, а також зазнали двох поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).
Натомість Північна Ірландія показала кращі результати. Підопічні Майкла О'Ніла не зазнали жодної поразки та водночас надійно зіграли в обороні – нуль пропущених голів при чотирьох забитих.
Найближчий суперник України обіграв мінімально Грузію (1:0) та розгромив команду Мальдери (0:3), а також розписав дві нічиї – дві нульові мирові з Угорщиною та грузинами.
Після чотирьох турів українська збірна посідає третє місце в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 4 бали. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 очок), тоді як Угорщина з 7 пунктами йде другою. Групу замикають грузини, у яких 2 набрані очки.
Не без дебютанта: заявки національних команд
Україна
- Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Єрмаков.
- Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Борис Крушинський, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Віталій Миколенко, Ілля Крупський.
- Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Андрієвський, Іван Варфоломєєв, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Олександр Назаренко, Микола Шапаренко, Геннадій Синчук, Олексій Кащук.
- Нападники: Ігор Краснопір, Роман Яремчук, Данило Сікан, Артем Довбик, Владислав Ванат.
Додамо, що дебютний виклик у збірну України отримав півзахисник азербайджанського Карабаха Олексій Кащук.
Північна Ірландія
- Воротарі: Конор Газард, Пірс Чарльз, Дермот Мі.
- Захисники: Сіарон Браун, Броді Спенсер, Педді Макнейр, Трей Г'юм, Руайрі Макконвілл, Террі Девлін, Том Атчесон, Майкл Форбс.
- Півзахисники: Ітан Галбрейт, Джастін Девенні, Ши Чарльз, Айзек Прайс, Пол Сміт, Джордан Томпсон, Патрік Келлі, Кіран Моррісон.
- Нападники: Джош Магенніс, Каллум Маршалл, Джеймі Донлі, Брайден Грем, Еоін Кенні.
Мінус два форварда: кадрові втрати команд
Обидві збірні мають кадрові втрати. Вінгер амстердамського Аякса Віктор Циганков не отримав виклик від Мальдери через травму. Також ще у вересні травмувався Михайло Мудрик. Тому українському уболівальнику потрібно ще запастися терпінням, аби знову побачити вінгера англійського Тоттенгема у синьо-жовтій футболці.
Вже безпосередньо на зборі в Ужгороді табір збірної покинув форвард київського Динамо Матвій Пономаренко. Замість нього із резервного списку довикликали нападника італійської Болоньї Артема Довбика.
Також через ушкодження у листопадових іграх не зіграє Олександр Зубков із грецького АЕКа. Натомість, до лав національної команди було довикликано одразу двох гравців: півзахисника Динамо Київ Миколу Шапаренка та форварда іспанської Жирони Владислава Ваната.
Не без втрат до наступних двох поєдинків підходить суперник "синьо-жовтих". У лазареті Північної Ірландії перебувають Ден Баллард і Конор Бредлі. Нещодавно стало відомо, що до цього дуету доєднався ще й нападник лондонського Арсенала Кейдак О'Ніл.
Мінімальна перевага "синьо-жовтих": історія протистоянь
Національні команди сім разів перетиналися між собою на футбольному полі. Україна володіє мінімальною перевагою за кількістю перемог – 3 проти 2-х звитяг у Північної Ірландії. Ще 2 поєдинки зводилися внічию.
В останньому протистоянні "синьо-жовті" зазнали розгрому з рахунком 0:3. Збірні зустрічалися у 3-му турі групового етапу поточного розіграшу ЛН-2026/27 (2 жовтня 2026 року).
У першому таймі гості відправили українських гравців не лише у нокдаун, а й у нокаут. Вже на 9-й хвилині Кейрон Браун вивів гостей уперед 0:1, а на екваторі першої половини поєдинку Айзер Прайс подвоїв перевагу команди Майкла О'Ніла.
На 61-й хвилині гравці з Північної Ірландії добили українську збірну. Браун оформив дубль. Мальдера спробував змінити хід матчу замінами, але ні вихід Данила Сікана, ні вихід Олександра Зубкова не допомогли "синьо-жовтим" навіть відквитати один м'яч.
У цьому матчі була зафіксована найбільша перемога у лобових дуелях між Північною Ірландією та Україною.
Де дивитися другий очний матч у Лізі націй?
Зустріч Північна Ірландія – Україна можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".
Окрім того, гра буде доступна для перегляду безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Передуватиме цьому традиційна передматчева студія, яка розпочнеться о 20:30 (за київським часом). До ведучого студії Віталія Кравченка приєднаються Олександр Головко та Роман Бебех.
Коментувати поєдинок безпосередньо з арени у Белфасті буде Вадим Скічко. Журналісткою на місці події стане Олександра Кучеренко. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна.
Прогноз букмекерів
Фаворитом цього протистояння букмекери вважають Північну Ірландію. На її перемогу стоїть коефіцієнт 3,05, тоді як звитягу України оцінюють аж у 7,04. Найменший коефіцієнт є на мирову – 1,56.
Ймовірно, що обидві команди не потішать своїх уболівальників голами. ОЗ: так – 2,02, ні – 1,74.
Не виключно, що підопічні Мальдери не заб'ють більше одного м'яча. Тотал більше 1-го – 2,4.
Серед українців букмекери найбільше вірять у результативний удар нападника житомирського Полісся Ігоря Краснопіра – 10,36. А у складі Північної Ірландії найбільше шансів забити серед футболістів обох команд є у форварда англійського Стівеніджа (третя ліга Англії) Джоша Мадженніса – 8,85.