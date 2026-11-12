Північна Ірландія – Україна: букмекери визначили фаворита матчу п'ятого туру Ліги націй

У поєдинку п'ятого туру Ліги націй з футболу між збірними Північної Ірландії та України букмекери вважають незначним фаворитом британців.

На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 2,37. Нічия – 3,00. Виграш "синьо-жовтих" – 3,25.

Очікується, що цей матч не буде надто результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,50, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,50.

Зазначимо, що гра відбудеться 14 листопада у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Це буде друге очне протистояння між командами в нинішній Лізі націй. У першому колі підопічні Андреа Мальдери розгромно поступились з рахунком 0:3.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Північна Ірландія очолює турнірну таблицю, маючи вісім очок в активі. Україна набрала чотири залікові бали й поки розташовується на третій сходинці.