Тренер Північної Ірландії оцінив перемогу над Україною в Лізі націй

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл висловився про перемогу своїх підопічних над Україною (1:0) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй.

Його слова цитує BBC Sport.

"Ми знали, що на нас чекає важка гра, і так воно і сталося. Матч був доволі тактичним, але ми розібралися та створили тиск на чужій половині поля", – сказав О'Ніл.

Тренер також відзначив гру команди та похвалив автора голу та воротаря.

"Ми перехопили ініціативу та домінували у другому таймі. Це був чудовий гол від Террі, і, звісно, Пірс зробив неймовірний сейв наприкінці", – зазначив фахівець.

О'Ніл окремо відзначив виконання результативного удару Девліна.

"Гол був добре розіграний. Він вдало прийняв м'яч і зберіг холоднокровність. Це чудовий удар", – додав тренер.

Нагадаємо, єдиний гол у матчі на 68-й хвилині забив Террі Девлін. Для 23-річного захисника він став дебютним у складі національної команди. Після матчу він поділився враженнями від забитого голу.

Завдяки перемозі Північна Ірландія набрала дев'ять очок і вийшла на перше місце в групі 2 дивізіону B Ліги націй. Збірна України з чотирма балами посідає третю сходинку. У заключному турі 17 листопада "синьо-жовті" зіграють із Грузією.