Не бачив момент удару: Трубін висловився про переможний гол Північної Ірландії в матчі Ліги націй

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував гол Північної Ірландії у його ворота, який приніс суперникам перемогу в п'ятому турі Ліги націй.

Футболіст поділився емоціями з каналом ВЗБІРНА.

"Так, я не бачив момент удару, тому що він був по центру. Там хтось почав його зустрічати, і було велике скупчення гравців, тому, на жаль, я не бачив удару. І плюс у нього така траєкторія удару вийшла, що важко було, але все одно потрібно також працювати, щоб хоча б стрибати, тому що, можливо, це щось змінить.

Ось тому також потрібно передивитися епізод. І було важко, але все одно незадоволений собою в цьому моменті", – розповів Трубін.

Через програш "жовто-сині" втратили шанс на підвищення у дивізіоні і тепер боротимуться за збереження прописки в Лізі В. Матч шостого туру "жовто-сині" зіграють 17 листопада проти Грузії, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що сам Трубін став найкращим гравцем збірної України за версією вболівальників.

Раніше підсумки гри підбив фланговий захисник "жовто-синіх" Віталій Миколенко.