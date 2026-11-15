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Не бачив момент удару: Трубін висловився про переможний гол Північної Ірландії в матчі Ліги націй

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 15:53
Не бачив момент удару: Трубін висловився про переможний гол Північної Ірландії в матчі Ліги націй
Анатолій Трубін
УАФ

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував гол Північної Ірландії у його ворота, який приніс суперникам перемогу в п'ятому турі Ліги націй.

Футболіст поділився емоціями з каналом ВЗБІРНА.

"Так, я не бачив момент удару, тому що він був по центру. Там хтось почав його зустрічати, і було велике скупчення гравців, тому, на жаль, я не бачив удару. І плюс у нього така траєкторія удару вийшла, що важко було, але все одно потрібно також працювати, щоб хоча б стрибати, тому що, можливо, це щось змінить.
Ось тому також потрібно передивитися епізод. І було важко, але все одно незадоволений собою в цьому моменті", – розповів Трубін.

Через програш "жовто-сині" втратили шанс на підвищення у дивізіоні і тепер боротимуться за збереження прописки в Лізі В. Матч шостого туру "жовто-сині" зіграють 17 листопада проти Грузії, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. 

Зазначимо, що сам Трубін став найкращим гравцем збірної України за версією вболівальників.

Раніше підсумки гри підбив фланговий захисник "жовто-синіх" Віталій Миколенко.

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