Миколенко – про поразку від Північної Ірландії: Не були готові так, як суперник

Фланговий захисник збірної України Віталій Миколенко висловися про поразку команди від Північної Ірландії у межах п'ятого туру Ліги націй.

Футболіст поспілкувався зі студією Megogo.

"Ми програли три матчі поспіль, для збірної України це неприпустимо. Але, як головний тренер казав, команди тут рівні. Ми, мабуть, не готові були до цього матчу так, як вони, маю на увазі те, що вони виконали той план, який поставили.

Тренер сказав готуватися до наступного матчу. Те, про що я вже сказав: ми програли три матчі, ми не можемо наступний матч програти. Мабуть, у нас на обличчі написано те, що ми не дуже задоволені грою", – розповів Миколенко.

Через програш "жовто-сині" втратили шанс на підвищення у дивізіоні і тепер боротимуться за збереження прописки в Лізі В. Матч шостого туру "жовто-сині" зіграють 17 листопада проти Грузії, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Раніше визначився найкращий гравець матчу Північна Ірландія – Україна за версією вболівальників.

Також підсумки поєдинку підбив центрбек "жовто-синіх" Ілля Забарний.