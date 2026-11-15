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"Знали, що наш момент прийде": автор гола у ворота України висловився про перемогу

Сергій Шаховець — 15 листопада 2026, 00:29
Знали, що наш момент прийде: автор гола у ворота України висловився про перемогу
Террі Девлін
Getty Images

Захисник збірної Північної Ірландії Террі Девлін розповів про свій гол у матчі 5-го туру Ліги націй проти України, який приніс його команді перемогу з рахунком 1:0.

Його слова цитує BBC Sport.

"Я просто в шаленому захваті від того, що забив свій перший гол за збірну, і що він став переможним. Забивати з-за меж штрафного майданчика – це якість, яка в мене є, і сьогодні я забив ще один.

У нас було багато моментів, а воротар зробив кілька сейвів. Ми продовжували притискати їх на їхній половині поля і знали, що наш момент прийде", – сказав Девлін.

23-річний футболіст Портсмута провів за збірну Північної Ірландії вісім матчів. Гол у ворота України став для Девліна дебютним у складі національної команди.

Завдяки перемозі над Україною Північна Ірландія вийшла на перше місце у групі 2 Дивізіону В Ліги націй, випередивши Угорщину на одне очко. В активі синьо-жовтих чотири очки, а збірна Грузії з двома балами посідає останнє місце у квартеті.

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