"Знали, що наш момент прийде": автор гола у ворота України висловився про перемогу

Захисник збірної Північної Ірландії Террі Девлін розповів про свій гол у матчі 5-го туру Ліги націй проти України, який приніс його команді перемогу з рахунком 1:0.

Його слова цитує BBC Sport.

"Я просто в шаленому захваті від того, що забив свій перший гол за збірну, і що він став переможним. Забивати з-за меж штрафного майданчика – це якість, яка в мене є, і сьогодні я забив ще один. У нас було багато моментів, а воротар зробив кілька сейвів. Ми продовжували притискати їх на їхній половині поля і знали, що наш момент прийде", – сказав Девлін.

23-річний футболіст Портсмута провів за збірну Північної Ірландії вісім матчів. Гол у ворота України став для Девліна дебютним у складі національної команди.

Завдяки перемозі над Україною Північна Ірландія вийшла на перше місце у групі 2 Дивізіону В Ліги націй, випередивши Угорщину на одне очко. В активі синьо-жовтих чотири очки, а збірна Грузії з двома балами посідає останнє місце у квартеті.